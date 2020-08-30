«Интер» согласовал контракт с Артуро Видалем
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль близок к переходу в «Интер», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, миланский клуб согласовал контракт с чилийским футболистом. Стороны начали переговоры после того, как руководство «Интера» провело совещание с главным тренером Антонио Конте. Ранее стало известно, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не видит Видаля в команде.
Артуро Видаль перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2018 году. В составе испанского клуба он выиграл чемпионат страны 2019 года, а также Суперкубок 2018 года. В чемпионате Испании сезона-2019/2020 чилиец провёл за «Барселону» 33 матча, забил 8 мячей и получил 4 жёлтые карточки.
Артуро Видаль может перейти в «Интер»
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