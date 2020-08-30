Гол Базелюка помог «СКА-Хабаровск» обыграть «Шинник»

В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал ярославский «Шинник». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «СКА-Хабаровска» Дмитрий Барков. На 21-й минуте полузащитник хозяев Владислав Камилов не сумел реализовать пенальти. Во втором тайме, на 77-й минуте, форвард «Шинника» Сергей Самодин сравнял счёт. На 90-й минуте победный гол забил нападающий «СКА-Хабаровска» Константин Базелюк.



«СКА-Хабаровск» набрал 12 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (4) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Спартак-2», в 6 матчах набравший 13 очков.