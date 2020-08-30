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Гол Базелюка помог «СКА-Хабаровск» обыграть «Шинник»

Гол Базелюка помог «СКА-Хабаровск» обыграть «Шинник»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал ярославский «Шинник». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «СКА-Хабаровска» Дмитрий Барков. На 21-й минуте полузащитник хозяев Владислав Камилов не сумел реализовать пенальти. Во втором тайме, на 77-й минуте, форвард «Шинника» Сергей Самодин сравнял счёт. На 90-й минуте победный гол забил нападающий «СКА-Хабаровска» Константин Базелюк.

«СКА-Хабаровск» набрал 12 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (4) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Спартак-2», в 6 матчах набравший 13 очков.

ФНЛ - Первый дивизион. 6-й тур
30 августа 2020, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Барков – 17'   1:1 Самодин – 77'   2:1 Базелюк – 90'
Удаления: нет / Зинков – 79'
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