Ломовицкий: недоволен результатом матча с «Ротором», но в сборную еду с хорошим настроем

Полузащитник «Химок» Александр Ломовицкий, права на которого принадлежат «Спартаку», подвёл итоги матча с «Ротором» (1:1), а также поделился мнением о паузе на матчи сборных.
«Матч получился хорошим, но результат хотелось бы другой. У нас были моменты, должны были побеждать. Конечно, рад забить первый гол за «Химки», особенно в домашнем матче. Тем более давно не забивал. В целом, считаю, мы выглядели лучше соперника — по крайней мере во втором тайме. К сожалению, подвела реализация.
Впереди перерыв на матчи сборных. Будет достаточно времени после такого тяжелого графика психологически сменить обстановку. Впереди пара выходных — и снова работать, готовиться, прибавлять.
Несмотря на то что недоволен результатом матча, в сборную еду с хорошим настроем. У нас впереди важные матчи с Болгарией и Польшей. Думаю, нам всё по силам», — цитирует Ломовицкого пресс-служба клуба.
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