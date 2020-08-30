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Ломовицкий: недоволен результатом матча с «Ротором», но в сборную еду с хорошим настроем

Ломовицкий: недоволен результатом матча с «Ротором», но в сборную еду с хорошим настроем
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Химок» Александр Ломовицкий, права на которого принадлежат «Спартаку», подвёл итоги матча с «Ротором» (1:1), а также поделился мнением о паузе на матчи сборных.

«Матч получился хорошим, но результат хотелось бы другой. У нас были моменты, должны были побеждать. Конечно, рад забить первый гол за «Химки», особенно в домашнем матче. Тем более давно не забивал. В целом, считаю, мы выглядели лучше соперника — по крайней мере во втором тайме. К сожалению, подвела реализация.

Впереди перерыв на матчи сборных. Будет достаточно времени после такого тяжелого графика психологически сменить обстановку. Впереди пара выходных — и снова работать, готовиться, прибавлять.

Несмотря на то что недоволен результатом матча, в сборную еду с хорошим настроем. У нас впереди важные матчи с Болгарией и Польшей. Думаю, нам всё по силам», — цитирует Ломовицкого пресс-служба клуба.

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