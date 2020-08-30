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«Барселона» намерена игнорировать запросы от клубов, заинтересованных в услугах Месси

«Барселона» намерена игнорировать запросы от клубов, заинтересованных в услугах Месси
Футбол / Испания 0

«Барселона» рассчитывает сохранить аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, все менеджеры каталонского клуба получили указание не контактировать с представителями любых команд, заинтересованных в услугах Месси. «Барселона» не будет отвечать на телефонные звонки или приглашения на встречи от клубов, которые хотят приобрести аргентинца. В каталонском клубе рассчитывают убедить Месси остаться.

Напомним, Месси сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб. Сообщалось, что «Манчестер Сити» является главным претендентом в борьбе за аргентинского футболиста. Появилась информация, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Специалист договорился о встрече с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста.

Источник: Месси сообщил «Барселоне», что не примет участия в предсезонном сборе команды
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