«Барселона» намерена игнорировать запросы от клубов, заинтересованных в услугах Месси

«Барселона» рассчитывает сохранить аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, все менеджеры каталонского клуба получили указание не контактировать с представителями любых команд, заинтересованных в услугах Месси. «Барселона» не будет отвечать на телефонные звонки или приглашения на встречи от клубов, которые хотят приобрести аргентинца. В каталонском клубе рассчитывают убедить Месси остаться.
Напомним, Месси сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб. Сообщалось, что «Манчестер Сити» является главным претендентом в борьбе за аргентинского футболиста. Появилась информация, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Специалист договорился о встрече с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста.
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