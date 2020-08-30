«Спартак» — главный претендент на форварда «Порту»

Нападающий «Порту» Тикиньо Соарес может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает A Bola.



По информации источника, в услугах 29-летнего бразильского футболиста заинтересован «Спартака». Московский клуб готов заплатить за трансфер Соареса € 10 млн и является главным претендентом на игрока. Отмечается, что форвард хочет покинуть «Порту», а клуб не планирует продлевать соглашение с игроком. Действующий контракт Соареса с «Порту» рассчитан до лета 2021 года.



Тикиньо начал профессиональную карьеру в 2009 году в составе клуба «Америка» (Натал). В 2014-м форвард отправился в Португалию, присоединившись к «Насьоналу» на правах аренды. Через два года форварда выкупила «Витория», а в 2017-м его приобрёл «Порту». В минувшем сезоне Тикиньо принял участие в 30 матчах чемпионата Португалии, забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу.

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