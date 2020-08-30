Жоау Палинья не планирует переходить в ЦСКА, игрок ждёт предложений из Англии

Полузащитник «Спортинга» Жоау Палинья хочет перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, сообщает Record.
По информации источника, у хавбека есть предложения из ЦСКА и «Аль-Насра», но футболист не рассматривает эти варианты. Палинья рассчитывает получить предложение английской команды.
Сообщалось, что ЦСКА предложил за Палинью € 12 млн и может закрыть сделку на следующей неделе.
Заполучить португальского хавбека хотели несколько представителей английской Премьер-лиги, среди которых «Вулверхэмптон», к переходу в который он был близок ранее, а также клубы из Турции и Испании.
Палинья находится в системе «Спортинга» с 2013 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне Жоау принял участие в 27 матчах португальской Примейры, забил 2 мяча и получил 9 жёлтых карточек.
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