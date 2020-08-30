Защитник «Динамо» Морозов: «Уфа» умеет играть с московскими командами

Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Уфа» умеет играть с московскими командами. Плюс с «Зенитом» у нас получилась очень эмоциональная игра, отдали массу сил. Но у нас было три дня на подготовку к матчу с уфимцами. Едем с намерением выиграть", — цитирует Морозова пресс-служба клуба.
Встреча пройдёт сегодня, 30 августа, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 14:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери – Владимир Сельдяков (Балашиха).
Московское «Динамо» набрало 10 очков в 5 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (4) — на 13-м месте.
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