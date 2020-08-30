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«Локомотив» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

«Локомотив» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 30 августа, состоится матч «Локомотив» – «Зенит». Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Павел Кукуян (Сочи).

«Зенит» набрал 12 очков в 5 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на 7-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

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