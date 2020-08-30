«Рубин» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 30 августа, состоится матч «Рубин» – «Тамбов». Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Тамбов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Андрей Болотенков и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери – Олег Соколов (Воронеж).



Казанский «Рубин» набрал 7 очков в 5 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (3) — на 14-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.