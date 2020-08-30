Защитник ЦСКА Тикнизян: мы недавно крупно выиграли в Грозном, но впереди тяжёлый матч

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».



«Мы совсем недавно крупно выиграли в Грозном, но это не значит, что впереди лёгкий матч. Тем более «Ахмат» набрал хороший ход, одержал три победы подряд. Сделаем всё от нас зависящее, чтобы набрать три очка», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».

Встреча «Ахмата» и ЦСКА состоится сегодня, 30 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 18:00 мск.

После пяти туров Российской Премьер-Лиги «армейцы» располагаются на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе семь очков. «Ахмат» (10 баллов) занимает пятую строчку.

В минувшем сезоне ЦСКА занял четвёртое место, «Ахмат» — 13-е.