Защитник ЦСКА Тикнизян: мы недавно крупно выиграли в Грозном, но впереди тяжёлый матч
Защитник ЦСКА Наир Тикнизян поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
«Мы совсем недавно крупно выиграли в Грозном, но это не значит, что впереди лёгкий матч. Тем более «Ахмат» набрал хороший ход, одержал три победы подряд. Сделаем всё от нас зависящее, чтобы набрать три очка», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».
Встреча «Ахмата» и ЦСКА состоится сегодня, 30 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 18:00 мск.
После пяти туров Российской Премьер-Лиги «армейцы» располагаются на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе семь очков. «Ахмат» (10 баллов) занимает пятую строчку.
В минувшем сезоне ЦСКА занял четвёртое место, «Ахмат» — 13-е.
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