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Гвардиола пропустит большую часть предсезонной подготовки «Манчестер Сити» из-за карантина

Гвардиола пропустит большую часть предсезонной подготовки «Манчестер Сити» из-за карантина
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пропустит большую часть предсезонной подготовки английской команды, сообщает Sky Sports.

По информации источника, на данный момент специалист находится в Барселоне. Ранее сообщалось, что Гвардиола прибыл в столицу Каталонии, чтобы провести встречу с аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и обсудить его будущее.

Сообщается, что после возвращения в Великобританию Гвардиола будет вынужден отправиться на двухнедельный карантин. В июле правительство Великобритании изменило правила для людей, прибывающих в Англию из Испании.

В 1-м туре чемпионата Англии сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча пройдёт 21 сентября.

Гвардиола прибыл в Барселону и договорился о встрече с Месси
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