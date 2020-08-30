Румменигге: Левандовски в 35 лет будет лучше, чем Роналду. Он как Адонис

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился эмоциями от игры нападающего команды Роберта Левандовски.

«Возможно, это лучший профессионал из всех, кого я видел здесь. Роберт в 35 лет будет лучше, чем Криштиану Роналду в том же возрасте. Он прекрасный пример для молодых. Его диета, его образ жизни — всё нацелено на успех. Когда я вижу его торс, то думаю, что он как Адонис. Лучше и быть не может.

Левандовски заслуживает быть признанным лучшим футболистом мира в этом году больше, чем кто-либо. Он лучший бомбардир в Бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке. Он провёл выдающийся сезон», — цитирует Румменигге Sportbuzzer.

Действующий обладатель «Золотого мяча» — Лионель Месси. Эксперты по всему миру сходятся на том, что если бы приз вручали, то главным претендентом на него стал был Левандовски.