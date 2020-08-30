Президент Аргентины обратился к Месси
Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.
«Вы в сердцах каждого из нас, и мы рискуем никогда не увидеть, как вы играете на нашей земле. Доставьте нам удовольствие и завершите карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз». Это ваш клуб», — приводит слова Фернандеса Marca.
Напомним, Месси сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб. Сообщалось, что «Манчестер Сити» является главным претендентом в борьбе за аргентинского футболиста. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Специалист договорился о встрече с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста. Сегодня, 30 августа, Месси не прибыл на прохождение медицинского осмотра перед возобновлением тренировок.
Месси не прибыл на прохождение ПЦР-тестов
- 30 августа 2020
-
14:34
-
14:32
-
14:15
-
14:06
-
13:55
-
13:50
-
13:48
-
13:34
-
13:29
-
13:05
-
13:02
-
13:00
-
12:48
-
12:46
-
12:38
-
12:24
-
12:18
-
12:06
-
12:02
-
11:59
-
11:52
-
11:43
-
11:36
-
11:33
-
11:14
-
11:09
-
11:00
-
10:59
-
10:49
-
10:38
-
10:35
-
10:22
-
10:14
-
10:08
-
10:03
Партнерский контент