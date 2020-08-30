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Президент Аргентины обратился к Месси

Президент Аргентины обратился к Месси
Футбол / Испания 0

Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

«Вы в сердцах каждого из нас, и мы рискуем никогда не увидеть, как вы играете на нашей земле. Доставьте нам удовольствие и завершите карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз». Это ваш клуб», — приводит слова Фернандеса Marca.

Напомним, Месси сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб. Сообщалось, что «Манчестер Сити» является главным претендентом в борьбе за аргентинского футболиста. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Специалист договорился о встрече с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста. Сегодня, 30 августа, Месси не прибыл на прохождение медицинского осмотра перед возобновлением тренировок.

Месси не прибыл на прохождение ПЦР-тестов
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