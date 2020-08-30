«Ахмат» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Сегодня, 30 августа, состоится матч «Ахмат» — ЦСКА. Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахамат-Арена» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — ЦСКА.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).
«Ахмат» набрал в 5 матчах 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (7) — на 9-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
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