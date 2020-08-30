Мартин Брайтвайт хочет взять десятый номер после ухода Месси

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт планирует взять десятый номер после ухода форварда Лионеля Месси, сообщает 20minutos.es.

В сезоне-2019/2020 29-летний датский футболист провёл за «Барселону» 11 матчей и забил один мяч. Сообщалось, что Брайтвайтом интересуются «Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед», но переговоров о трансфере игрока «Барселона» не ведёт.

Сегодня, 30 августа, Месси не прибыл на плановый медосмотр перед новым сезоном. Сообщалось, что Лионель уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе.



Напомним, главным претендентом в борьбе за аргентинского игрока является «Манчестер Сити». «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.