Новиков: мы провели небольшую ротацию. Надеемся, что у «Динамо» хватит сил и эмоций

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал изменения в составе на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Мы провели сегодня небольшую ротацию. Надеемся, что хватит и сил, и эмоций для победы. Фомина мы взяли в команду не для того, чтобы обыгрывать «Уфу», а для того, чтобы он помогал добиваться поставленных задач», — цитирует Новикова пресс-служба клуба.
Встреча пройдёт сегодня, 30 августа, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 14:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
Московское «Динамо» набрало в 5 матчах 10 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (4) — на 13-м месте.
- 30 августа 2020
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