Нойштедтер: не рассчитывал на вызов в сборную. Когда Черчесов позвонил, очень обрадовался

Защитник сборной России Роман Нойштедтер, который в данный момент является свободным агентом, прокомментировал вызов в национальную команду.

«Рассчитывал ли на вызов в сборную? Нет. Но я занимался индивидуально с персональным тренером. И когда Станислав Саламович набрал мне, я очень обрадовался. Благодарю его за вызов. За то, что могу готовиться к двум официальным матчам.

Последние три недели каждое утро бегал. Днём выходил в зал и на футбольное поле. Конечно, я не в оптимальных кондициях. Всё-таки уехал из «Динамо», а пацаны играют чемпионат России. Но я тут, чтобы показать себя. А потом тренер будет оценивать ситуацию.

Приятно проводить время с парнями. И втроём тоже интересно: больше индивидуальных упражнений, тренер смотрит на тебя, больше подсказывает. Поэтому я рад, что мы используем всё время и занимаемся в маленьких группах», — цитирует Нойштедтера пресс-служба сборной России в телеграм-канале.