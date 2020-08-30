Нойштедтер: не рассчитывал на вызов в сборную. Когда Черчесов позвонил, очень обрадовался

Защитник сборной России Роман Нойштедтер, который в данный момент является свободным агентом, прокомментировал вызов в национальную команду.
«Рассчитывал ли на вызов в сборную? Нет. Но я занимался индивидуально с персональным тренером. И когда Станислав Саламович набрал мне, я очень обрадовался. Благодарю его за вызов. За то, что могу готовиться к двум официальным матчам.
Последние три недели каждое утро бегал. Днём выходил в зал и на футбольное поле. Конечно, я не в оптимальных кондициях. Всё-таки уехал из «Динамо», а пацаны играют чемпионат России. Но я тут, чтобы показать себя. А потом тренер будет оценивать ситуацию.
Приятно проводить время с парнями. И втроём тоже интересно: больше индивидуальных упражнений, тренер смотрит на тебя, больше подсказывает. Поэтому я рад, что мы используем всё время и занимаемся в маленьких группах», — цитирует Нойштедтера пресс-служба сборной России в телеграм-канале.
- 30 августа 2020
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