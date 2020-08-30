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«Локомотив» — «Зенит»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Зенит»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Лысов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Мухин, Иосифов, Жалолиддинов, Эдер, Лисакович.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Мостовой, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Ерохин, Сутормин, Ригони, Шамкин.

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