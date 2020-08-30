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«Крылья Советов» проиграли «Енисею» в гостевом матче ФНЛ

«Крылья Советов» проиграли «Енисею» в гостевом матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 6-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Енисея» Александр Галимов. На 28-й минуте форвард Анзор Саная упрочил преимущество хозяев в счёте. Через 8 минут Галимов оформил дубль. На 70-й минуте красную карточку получил защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов. Единственный гол за самарцев на 78-й минуте забил полузащитник Антон Зиньковский.

Красноярский «Енисей» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Самарские «Крылья Советов» (7) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Спартак-2» (13).

ФНЛ - Первый дивизион. 6-й тур
30 августа 2020, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Галимов – 6'   2:0 Саная – 28'   3:0 Галимов – 36'   3:1 Зиньковский – 78'
Удаления: нет / Карпов – 70'
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