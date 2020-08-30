«Крылья Советов» проиграли «Енисею» в гостевом матче ФНЛ

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 6-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Енисея» Александр Галимов. На 28-й минуте форвард Анзор Саная упрочил преимущество хозяев в счёте. Через 8 минут Галимов оформил дубль. На 70-й минуте красную карточку получил защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов. Единственный гол за самарцев на 78-й минуте забил полузащитник Антон Зиньковский.

Красноярский «Енисей» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Самарские «Крылья Советов» (7) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Спартак-2» (13).