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«Сочи» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

«Сочи» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 30 августа, состоится матч «Сочи» — «Урал». Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Урал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду войдут ассистенты Константин Шаламберидзе (Москва) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Максим Матюнин (Москва).

«Сочи» набрал в 5 матчах 11 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (5) — на 12-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

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