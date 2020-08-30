«Сочи» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Сегодня, 30 августа, состоится матч «Сочи» — «Урал». Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Урал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду войдут ассистенты Константин Шаламберидзе (Москва) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Максим Матюнин (Москва).
«Сочи» набрал в 5 матчах 11 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (5) — на 12-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
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