«Фиорентина» опережает «Рому» в борьбе за хавбека «Арсенала» Торрейру

«Фиорентина» опережает «Рому» в борьбе за полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру, в клубе планируют заключить сделку на следующей неделе, сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Nazione.
Игрок сборной Уругвая не присутствовал в заявке на матч Суперкубка Англии с «Ливерпулем». Отмечалось, что главный тренер «канониров» Микель Артета не рассчитывает на Торрейру. СМИ сообщали, что возвращение в Серию А является приоритетным вариантом для Лукаса.
По информации источника, сумма аренды футболиста на сезон составит € 8 млн с возможностью выкупа за € 18 млн. «Рома» по-прежнему рассчитывает заполучить игрока, однако им потребуется предложить условия лучше.
«Торино» также проявлял интерес к Торрейре, но сумма сделки превышает их финансовые возможности.
- 30 августа 2020
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