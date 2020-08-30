Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Метцем»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч 2-го тура Лиги 1 с «Метцем».
Состав «Монако» выглядит следующим образом: Леком, Сидибе, Дисаси, Бадьяшиль, Агилар, Чоуамени, Головин, Фофана, Ж. Мартинш, Оньекуру, Бен-Йеддер.
Встреча состоится на стадионе «Сен-Симфорьен» в Меце. Начало — в 16:00 мск.
В первом туре чемпионата Франции «Монако» дома сыграл вничью с «Реймсом» (2:2).
Напомним, сезон-2019/2020 во французском чемпионате был завершён досрочно. Победителем Лиги 1 был признан «Пари Сен-Жермен», «Монако» занял 9-е место по итогам сезона. В минувшем сезоне Головин принял участие в 25 матчах, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. Напомним, у французской команды сменился наставник — Нико Ковач сменил Роберта Морено.
- 30 августа 2020
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