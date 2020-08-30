Болельщики «Локомотива» вывесили баннер в поддержку Баринова

Болельщики «Локомотива» накануне матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» вывесили баннер в поддержку полузащитника Дмитрия Баринова, который недавно перенёс операцию на крестообразной связке колена.
«Дима, поправляйся», — написано на баннере.
Фото можно посмотреть в "твиттере" московского клуба.
Перед матчем Баринов обратился к партнёрам по команде и пожелал удачи «Локомотиву».
На 16-й минуте матча 4-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (1:2) Дмитрий упал на газон, схватившись за колено. С поля его увезли на электрокаре. Баринов покинул поле в слезах. У хавбека был диагностирован разрыв крестообразной связки.
23-летний Баринов — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне принял участие в четырёх матчах чемпионата России (все — в основном составе), стал автором одного забитого мяча и получил две жёлтые карточки.
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