Хавбек «Рубина» Закиров перешёл в «Минск» на правах аренды
Полузащитник «Рубина» Камиль Закиров продолжит карьеру в «Минске», сообщается в официальном «твиттере» казанского клуба.
Арендное соглашение рассчитано до 15 декабря 2020 года.
Закиров перешёл в «Рубин» в летнее трансферное окно перед сезоном-2019/2020. За казанскую команду полузащитник провёл три матча в Российской Премьер-Лиге. Вторую половину минувшего сезона играл за астраханский «Волгарь».
Следующий матч подопечные Леонида Слуцкого проведут с «Тамбовом». Встреча состоится 30 августа на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 18:00 мск. Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков. Система VAR использоваться не будет.
«Рубин» выиграл две встречи подряд (2:1 — с ЦСКА, 3:0 — с Уфой) и располагается на 10-м месте.
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