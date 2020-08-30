Головин получил травму и был заменён на 16-й минуте в матче с «Метцем»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин получил травму в матче 2-го тура Лиги 1 с «Метцем» и был заменён на 14-й минуте игры.

Хавбек держался за заднюю поверхность бедра и не смог продолжить игру. Полузащитник Софьян Диоп заменил россиянина на 16-й минуте.

Напомним, Головин был вызван в сборную России для участия в матчах Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.

Сегодня, 30 августа, в командной тренировке приняли участие Фёдор Кудряшов, Роман Нойштедтер и Далер Кузяев, а также прибывшие накануне в расположение национальной команды футболисты «Спартака» Роман Зобнин, Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев.