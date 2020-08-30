Судья Федотов: миллиметры плеча Рыбчинского находились за линией офсайда
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение судьи отменить гол полузащитника «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Мяч был забит на 10-й минуте, однако помощник главного арбитра зафиксировал положение вне игры. После просмотра эпизода с помощью системы VAR гол был отменён.
«Миллиметры плеча Рыбчинского находились за линией офсайда. Это правильно отменённый гол в ворота «Зенита», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду вошли ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).
- 30 августа 2020
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