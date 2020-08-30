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Эджуке — в запасе ЦСКА на матч с «Ахматом»

Эджуке — в запасе ЦСКА на матч с «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ «Ахмата» и ЦСКА.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Харин, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Силва, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, Кадыров, Мелкадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Фукс, Сигурдссон, Бийол, Бистрович, Зайнутдинов, Шкурин, Гайч, Эджуке.

Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).

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