«Рубин» — «Тамбов»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Тамбова» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Тамбов».
«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Ин Бём, Деспотович.
Запасные: Коновалов, Медведев, Зотов, Бегич, Тарасов, Шатов, Могилевец, Коновалов, Бакаев, Самошников, Игнатьев, Косарев.
«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Грицаенко, Чуперка, Карасёв, Тетрашвили, Панченко, Карапетян.
Запасные: Чагров, Таказов, Головня, Килин, Кабахидзе, Балашов, Обухов, Костюков, Онугха.
- 30 августа 2020
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