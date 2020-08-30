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«Рубин» — «Тамбов»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

«Рубин» — «Тамбов»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Тамбова» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Тамбов».

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Ин Бём, Деспотович.

Запасные: Коновалов, Медведев, Зотов, Бегич, Тарасов, Шатов, Могилевец, Коновалов, Бакаев, Самошников, Игнатьев, Косарев.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Грицаенко, Чуперка, Карасёв, Тетрашвили, Панченко, Карапетян.

Запасные: Чагров, Таказов, Головня, Килин, Кабахидзе, Балашов, Обухов, Костюков, Онугха.

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