«Рубин» — «Тамбов»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Тамбова» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Тамбов».



«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Ин Бём, Деспотович.



Запасные: Коновалов, Медведев, Зотов, Бегич, Тарасов, Шатов, Могилевец, Коновалов, Бакаев, Самошников, Игнатьев, Косарев.



«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Грицаенко, Чуперка, Карасёв, Тетрашвили, Панченко, Карапетян.



Запасные: Чагров, Таказов, Головня, Килин, Кабахидзе, Балашов, Обухов, Костюков, Онугха.