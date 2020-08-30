«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью. В матче было два незасчитанных гола

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» встретился с «Зенитом». Игра состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Владимир Москалёв (Воронеж), ему ассистировали судьи на линиях Алексей Стипиди (Краснодар) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск).

На 11-й минуте гол забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский, но арбитр отменил взятие ворот, благодаря видеоповтору зафиксировав офсайд. В начале второго тайма был отменён уже гол «Зенита». На 52-й минуте гол забил Артём Дзюба, но Сердар Азмун в момент передачи подыграл себе рукой.

«Зенит», набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на 7-м месте.

В 7-м туре «Зенит» на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом», а «Локомотив» в гостях встретится с «Ростовом». Матчи состоятся 12 сентября.