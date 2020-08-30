Алексей Миранчук прощается с фанатами «Локомотива»

Полузащитник Алексей Миранчук после матча «Локомотив» — «Зенит» (0:0) вышел на поле, чтобы попрощаться с болельщиками московской команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
На стадионе сначала включили видеоролик с Миранчуком, а после этого футболист сам появился на газоне. Миранчук произнёс прощальную речь.
Фото: «Чемпионат»
Сообщалось, что «Аталанта» оформляет трансфер Алексея Миранчука. Стоимость трансфера составляет € 14,5 млн. «Локомотив» также получит определённый процент от будущей сделки по перепродаже Миранчука. Игрок подпишет пятилетний контракт с клубом из Бергамо.
Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России. В нынешнем сезоне РПЛ Миранчук забил 2 гола и сделал результативную передачу в 4 матчах.
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