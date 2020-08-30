Алексей Миранчук: настало время пойти за мечтой

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук попрощался с болельщиками «железнодорожников».

«На самом деле, не думал, что так будет волнительно всё это говорить. Но знал, что хочу вас всех поблагодарить. Настал этот момент. Вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной. Выиграл всё, что можно было. Я хочу поблагодарить всех вас, что всегда были рядом — в сложные моменты, счастливые, во все. Но сейчас настало время пойти за мечтой. Я принимаю этот вызов и знаю, что вы всегда будете меня поддерживать. Я не прощаюсь! Увидимся! Вперёд, «Локо»! — передаёт слова Миранчука корреспондент „Чемпионата“ Полина Куимова.

24-летний хавбек в ближайшее время, скорее всего, станет игроком итальянской «Аталанты».