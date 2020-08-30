«Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук переходит в «Аталанту».

«Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договорённости о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда Алексей пройдёт медобследование. Мы желаем Лёше успешной карьеры, новых побед и яркой игры в чемпионате Италии", — сообщает пресс-служба москвичей.



Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Алексей дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе «Локомотива» Миранчук провёл 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз — Суперкубок страны.

Миранчук не сдержал слёз во время прощальной речи, обращённой к болельщикам «Локомотива». После матча «Локомотив» — «Зенит» (0:0) футболист вышел на поле, чтобы попрощаться с болельщиками московской команды.