Семак: «Зениту» в матче с «Локомотивом» не хватило остроты и свежести

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат гостевого матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0).

«Игра заканчивала достаточно насыщенный цикл. Надеялись, старались выиграть, но не хватило остроты и свежести. В следующий раз, надеюсь, забьём. Сейчас отдохнём, будем готовиться. На мой взгляд, мы сегодня смотрелись неплохо. Не всегда получается забивать, ничего страшного не произошло. Впереди ещё много игр. Ребята старались, но по ряду причин не получилось.



Руководство прекрасно знает наши пожелания по позициям, которые требуют усиления. Я же тренер, моя задача тренировать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.