Николич: хочу поздравить «Локомотив» с хорошей игрой. Жаль, что мы не победили

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничейный результат домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (0:0).

«Хочу поздравить команду с хорошей игрой. Я рад, как мы показали себя на поле. Была дисциплина, желание. Также рад, что „Зенит“ не смог нанести ни один удар по нашим воротам. Жаль лишь, что мы сегодня не победили. Но если мы каждый раз будем показывать такое желание и тактическую дисциплину, то у нас всё будет хорошо», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Локомотив», набрав 7 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре «железнодорожники» в гостях встретятся с «Ростовом». Матч состоится 12 сентября.