Гендиректор «Зенита» прокомментировал ничью с «Локомотивом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал игру петербургской команды в матче с «Локомотивом» (0:0).

«Мы играли с сильными и мотивированными соперниками: «Динамо», «Локомотив». Последние, несмотря на потерю Миранчука, Баринова и Крыховяка, остаются техничной, хорошо организованной командой. Они могли забить, у нас мог отличиться Ригони. Но не смог. Мало ударов по воротам. Надеюсь, что после перерыва команда будет более энергичной.



Замены? Решает главный тренер. Он же ставит задачи игрокам. Считаю, что Круговой неплохо отличился. Большую часть второго тайма «Зенит» доминировал, но остроты не хватило. Нет ударов — нет голов. Вместо ударов — лишние пасы, чтобы вывести партнёра на лучшую позицию. Но мне кажется, что иногда лучше ударить, чем пасовать», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.