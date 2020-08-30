Сёмин: трансфер Миранчука за € 14 млн говорит о квалификации руководства «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий переход полузащитник московского клуба Алексея Миранчука в «Аталанту».



«Желаю удачи Лёше. «Аталанта» сделала потрясающий трансфер. Они за минимальное количество денег купили отличного игрока. От Миранчука многое зависит, он попал в команду, где большое внимание уделяется физике. По здоровью он к этому полностью готов. Что касается «Локомотива», то к Лиге чемпионов команды обычно усиливаются. Команды там представляют страну, лигу, а у нас всё наоборот. Отпускают лучших. Если Головин уехал в «Монако» за максимальную сумму — 30 миллионов, — это можно понять, а 14 миллионов — это непонятно. Это говорит о квалификации наших знаменитых руководителей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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