Мещеряков: очень опасался игры без Крыха и Бары. Плюс-минус хорошо себя проявили

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал игру команды в матче с «Зенитом» (0:0).
«Сегодня я очень опасался игры без Крыха и Бары. Куликов ещё оботрётся и увидим, кем будем играть. Плюс-минус хорошо себя проявили, потенциал у команды есть. Лисакович чуть наберёт. Моментов сегодня у нас было предостаточно.
Мы регулярно встречаемся с командой. В ближайшее время будет проект реконструкции базы и академии, в том числе и этот проект разбирали. Это нормальная история и не первая встреча. Мы же иногда работаем, как оказывается.
Будут ли премиальные? Вопрос не ко мне, а к Василию Кикнадзе. Впервые за долгое время у нас с командой есть согласованная система выплаты премиальных. Кризис с болельщиками? У меня есть своё мнение, и я болею за команду. Если кто-то болеет за что-то другое, наверное, ему покричать больше негде. На мой взгляд, люди, которые приходят на стадион, болеют за команду. Все могут высказываться, но болеем же мы за команду", — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 30 августа 2020
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