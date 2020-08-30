Классон — в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Ростовом»
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Газинский, Мартынович, Рамирес, Классон, Олссон, Кайо, де Вильена, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Уткин, Кабелла, Ари, Сулейманов, Кутовой.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Козлов, Байрамян, Ерёменко, Ионов, Норманн, Хасимото, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Логашов, Рудаков, Поярков, Смирнов, Глебов, Ковалев, Полоз, Долгов, Тошевски.
- 30 августа 2020
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