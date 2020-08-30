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Классон — в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Ростовом»

Классон — в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Газинский, Мартынович, Рамирес, Классон, Олссон, Кайо, де Вильена, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Уткин, Кабелла, Ари, Сулейманов, Кутовой.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Козлов, Байрамян, Ерёменко, Ионов, Норманн, Хасимото, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Логашов, Рудаков, Поярков, Смирнов, Глебов, Ковалев, Полоз, Долгов, Тошевски.

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