«Торпедо» разгромило «Велес» в матче ФНЛ

В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» разгромило «Велес» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Домодедово на стадионе «Авангард». Обслуживал матч арбитр Антон Фролов (Москва), ассистировали судьи на линиях Александр Шимарыгин (Сосновый Бор) и Сергей Каруненко (Воронеж).

Счёт был открыт в начала матча — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Руслан Магаль, который реализовал 11-метровый. На 19-й минуте «Велес» остался вдесятером из-за удаления Эрвинга Ботака-Иобома. Спустя минуту преимущество «автозаводцев» увеличил Игорь Лебеденко с пенальти. Вскоре счёт до крупного довёл Илья Берковский. В середине второго тайма четвёртый гол забил Астемир Гордюшенко. Окончательный счёт на 86-й минуте установил Владислав Адаев.

«Торпедо», набрав 9 очков, занимает 10-е место в ФНЛ. «Велес» (11) — на 8-м месте.