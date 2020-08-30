«Торпедо» разгромило «Велес» в матче ФНЛ

В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» разгромило «Велес» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Домодедово на стадионе «Авангард». Обслуживал матч арбитр Антон Фролов (Москва), ассистировали судьи на линиях Александр Шимарыгин (Сосновый Бор) и Сергей Каруненко (Воронеж).
Счёт был открыт в начала матча — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Руслан Магаль, который реализовал 11-метровый. На 19-й минуте «Велес» остался вдесятером из-за удаления Эрвинга Ботака-Иобома. Спустя минуту преимущество «автозаводцев» увеличил Игорь Лебеденко с пенальти. Вскоре счёт до крупного довёл Илья Берковский. В середине второго тайма четвёртый гол забил Астемир Гордюшенко. Окончательный счёт на 86-й минуте установил Владислав Адаев.
«Торпедо», набрав 9 очков, занимает 10-е место в ФНЛ. «Велес» (11) — на 8-м месте.
- 30 августа 2020
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