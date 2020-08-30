Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Торпедо» разгромило «Велес» в матче ФНЛ

«Торпедо» разгромило «Велес» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» разгромило «Велес» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Домодедово на стадионе «Авангард». Обслуживал матч арбитр Антон Фролов (Москва), ассистировали судьи на линиях Александр Шимарыгин (Сосновый Бор) и Сергей Каруненко (Воронеж).

Счёт был открыт в начала матча — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Руслан Магаль, который реализовал 11-метровый. На 19-й минуте «Велес» остался вдесятером из-за удаления Эрвинга Ботака-Иобома. Спустя минуту преимущество «автозаводцев» увеличил Игорь Лебеденко с пенальти. Вскоре счёт до крупного довёл Илья Берковский. В середине второго тайма четвёртый гол забил Астемир Гордюшенко. Окончательный счёт на 86-й минуте установил Владислав Адаев.

«Торпедо», набрав 9 очков, занимает 10-е место в ФНЛ. «Велес» (11) — на 8-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 6-й тур
30 августа 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
0 : 5
Торпедо М
Москва
0:1 Магаль – 10' (пен)   0:2 Лебеденко – 20' (пен)   0:3 Берковский – 28'   0:4 Гордюшенко – 68'   0:5 Адаев – 86'
Удаления: Ботака-Иобома – 19' / нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020