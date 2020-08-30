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«Сочи» — «Урал»: стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ

«Сочи» — «Урал»: стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Сочи» на матч 6-го тура чемпионата России.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Мевля, Маммана, Маргасов, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозиньо.

Запасные: Н. Заболотный, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Руденко.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Рыков, Золотов, Кулаков, Подберёзкин, Емельянов, Егорычев, Мишкич, Бикфалви, Караев.

Запасные: Годзюр, Полетаев, Ароян, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Августиняк, Гусейнов.

Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Урал».

«Сочи» набрал в 5 матчах 11 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (5) — на 12-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).

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