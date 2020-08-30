Судья Федотов: защитник «Ахмата» совершил фол по неосторожности и бил по ногам Кучаеву

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод во втором тайме матча «Ахмат» — ЦСКА (0:3).

«На 70-й минуте арбитр не назначил пенальти в ворота «Ахмата». Ненахов совершил фол по неосторожности и бил по ногам Кучаеву», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» проиграл московскому ЦСКА со счётом 0:3. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ассистировали судьи на линиях Алексей Лунёв (Новосибирск) и Николай Богач (Люберцы).



Счёт был открыт в первом тайме — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Константин Кучаев, которому ассистировал Фёдор Чалов. На 88-й минуте второй гол забил Кристиян Бистрович. Окончательный счёт установил Никола Влашич.



ЦСКА, набрав 10 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (10) — на 6-м месте.