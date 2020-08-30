Источник: «Манчестер Сити» предложил Месси € 500 млн за 5 лет

«Манчестер Сити» предложил аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси пятилетний контракт на общую сумму в € 500 млн, утверждает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».

По данным источника, зарплата футболиста составит € 100 млн в год с учётом налогов. Планируется, что форвард будет играть за «горожан» в течение трёх лет, а затем перейдёт в «Нью-Йорк Сити», который принадлежит руководству «Манчестер Сити». Кроме того, Месси предложены подъёмные в размере € 250 млн. Подписной бонус аргентинец сможет получить при переходе в «Нью-Йорк Сити». Это позволит «Манчестер Сити» избежать проблем с финансовым фэйр-плей. Таким образом, общие затраты английского клуба на переход 33-летнего Месси составят € 750 млн.