Юный фанат ждёт, когда Месси приедет на тренировку «Барселоны». Трогательное фото

В Сети появились фотографии мальчика в форме «Барселоны», стоящего на перекрёстке неподалеку от тренировочной базы каталонского клуба.

Юный болельщик ждёт, когда нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси приедет на тренировку. Фото опубликовано в «Твиттере» Bleacher Report.

Месси ранее не прибыл на прохождение ПЦР-тестов. Сообщалось, что Месси уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе. Сегодня, 30 августа, футболисты «Барселоны» проходят медицинский осмотр перед возобновлением тренировок.



Напомним, главным претендентом в борьбе за аргентинского игрока является «Манчестер Сити». «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.