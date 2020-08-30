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Юный фанат ждёт, когда Месси приедет на тренировку «Барселоны». Трогательное фото

Юный фанат ждёт, когда Месси приедет на тренировку «Барселоны». Трогательное фото
Футбол / Испания 0

В Сети появились фотографии мальчика в форме «Барселоны», стоящего на перекрёстке неподалеку от тренировочной базы каталонского клуба.

Юный болельщик ждёт, когда нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси приедет на тренировку. Фото опубликовано в «Твиттере» Bleacher Report.

Месси ранее не прибыл на прохождение ПЦР-тестов. Сообщалось, что Месси уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе. Сегодня, 30 августа, футболисты «Барселоны» проходят медицинский осмотр перед возобновлением тренировок.

Напомним, главным претендентом в борьбе за аргентинского игрока является «Манчестер Сити». «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.

Источник: «Манчестер Сити» предложил Месси € 500 млн за 5 лет
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