Миранчук прослезился на прощании с «Локо», ОМОН усмирял хулиганов. Фото ничьей с «Зенитом»

30 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче шестого тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыргал вничью с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 0:0.

На 11-й минуте гол забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский, но арбитр отменил взятие ворот, благодаря видеоповтору зафиксировав офсайд. В начале второго тайма был отменён уже гол «Зенита». На 52-й минуте гол забил Артём Дзюба, но Сердар Азмун в момент передачи подыграл себе рукой.

Полузащитник Алексей Миранчук после окончания матча вышел на поле, чтобы попрощаться с болельщиками «Локомотива». Клуб согласовал трансфер своего воспитанника в итальянскую «Атланту».

«Зенит», набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на 7-м месте.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.