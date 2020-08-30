Жерар Морено заменит в сборной Испании Оярсабаля, у которого обнаружили коронавирус
Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено вызван в сборную Испании, сообщается в официальном «твиттере» испанской национальной команды. Морено заменит в сборной нападающего «Реала Сосьедад» Микеля Оярсабаля, который заразился коронавирусом.
28-летний Морено является воспитанником «Барселоны». В «Вильярреал» он перешёл летом 2018 года из «Эспаньола». Сумма трансфера составила € 50 млн. В минувшем сезоне форвард принял участие в 35 матчах чемпионата Испании (33 — в основном составе), в которых стал автором 18 забитых мячей (один — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
Сборная Испании в матчах Лиги наций УЕФА встретится с национальными командами Германии (в гостях, 3 сентября) и Украины (дома, 6 сентября).
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