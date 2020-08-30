«Оренбург» стал единоличным лидером ФНЛ

В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» одержал победу над «Волгарём». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Оренбурга» дубль оформил Александр Эктов. Единственный гол «Волгаря» забил Владимир Лобкарёв.

«Оренбург», набрав 16 очков, после 6 туров стал единоличным лидером ФНЛ. «Спартак-2», занимавший первое место до этого тура, уступил «Краснодару-2» (1:2). «Балтика» в случае победы над «Акроном» выйдет на второе место в ФНЛ.

28 августа чешский специалист Марцел Личка прибыл в Оренбург и был представлен команде как главный тренер. 43-летний специалист является сыном олимпийского чемпиона, многократного чемпиона Чехословакии, бронзового призёра чемпионата Европы Вернера Лички. В качестве футболиста Марцел — обладатель Кубка Чехии в составе пражской «Славии». Под руководством Лички брестское «Динамо» завоевало Суперкубок Беларуси и впервые стало чемпионом страны.