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«Оренбург» стал единоличным лидером ФНЛ

«Оренбург» стал единоличным лидером ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» одержал победу над «Волгарём». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Оренбурга» дубль оформил Александр Эктов. Единственный гол «Волгаря» забил Владимир Лобкарёв.

«Оренбург», набрав 16 очков, после 6 туров стал единоличным лидером ФНЛ. «Спартак-2», занимавший первое место до этого тура, уступил «Краснодару-2» (1:2). «Балтика» в случае победы над «Акроном» выйдет на второе место в ФНЛ.

28 августа чешский специалист Марцел Личка прибыл в Оренбург и был представлен команде как главный тренер. 43-летний специалист является сыном олимпийского чемпиона, многократного чемпиона Чехословакии, бронзового призёра чемпионата Европы Вернера Лички. В качестве футболиста Марцел — обладатель Кубка Чехии в составе пражской «Славии». Под руководством Лички брестское «Динамо» завоевало Суперкубок Беларуси и впервые стало чемпионом страны.

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