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Эмануэль Маммана получил травму в 1-м тайме матча с «Уралом»

Эмануэль Маммана получил травму в 1-м тайме матча с «Уралом»
Футбол / РПЛ 0

Аргентинский защитник «Сочи» Эмануэль Маммана получил травму в 1-м тайме матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (0:0, перерыв). Аргентинец был заменён на 29-й минуте, вместо него на поле вышел Иван Миладинович.

24-летний Маммана перешёл в «Сочи» из «Зенита» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Матч «Сочи» — «Урал» проходит в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживает матч арбитр Михаил Вилков (Нижний Новгород), ассистируют ему судьи на линиях Константин Шаламберидзе (Москва) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Урал».

«Сочи», набрав 11 очков, занимает третье место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (5) — на 12-м месте.

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