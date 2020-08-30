Кикнадзе: с вице-президентом «Барселоны» шутя обсуждали сумму в € 40-45 млн за Миранчука

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал переход Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Мне было с одной стороны радостно за Алексея, с другой — жалко, что игрок такого уровня уходит. Мне кажется, это клуб, в котором ему будет хорошо, и клубу тоже будет хорошо. Прощание… Ну да, у нас, к сожалению, нет большого опыта организации таких мероприятий. Не так часто игроки из „Локомотива“ уходят трансферами. Проанализируем недочёты. Тем более контракт с нашей стороны был подписан за час до матча с „Зенитом“.

Недоволен условиями трансфера. Могли быть другие условия. Сидела заноза в виде € 8 млн, о которой знала вся Европа, серьёзно повлияла. Думаю, следующие трансферы будут сделаны гораздо серьёзнее.

Мы начинали с «Барселоны». Они приезжали смотреть конкретно Алексея. Он любит «Барселону», болеет за них. Наше первое желание было продать им. На Суперкубке прошлого года тут был Хавьер Бордас, вице-президент «Барсы». С ним шутя обсуждали сумму в € 40-45 млн, а когда он забил второй гол, я сказал что меньше чем за € 80 млн его не отдам. Некоторые доброжелатели теперь утверждают, что мы продадим его только за 80", — сказал Кикнадзе в видео на YouTube-канале «Спорт-экспресса».