Джордже Деспотович: надеюсь дебютировать за сборную Сербии в матче с Россией

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поделился мнением о ничейном результате матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:2), а также прокомментировал свой вызов в сборную Сербии на матчи с Россией (3 сентября) и Турцией (6 сентября).
«Игра была очень сложная сегодня. Жаль, что не выиграли, но одно очко тоже положительный результат. Хорошо, что не проиграли. Двигаемся дальше, будем думать только о будущем и не будем возвращаться назад.
Конечно, дубль в этом матче очень важен для меня. Для любого нападающего голы – это жизнь. Я очень рад, что забил два гола и надеюсь, что буду продолжать в том же духе. Команда расстроена, что не смогла выиграть, но нужно сделать правильные выводы из игры. Хорошо, что два раза вернулись в игру. Это тоже говорит о том, что мы хорошая команда: в трёх матчах подряд мы взяли очки в тяжёлых играх.
Меня вызвали в сборную Сербии. Будем играть в четверг в Москве против России. Надеюсь, что дебютирую в сборной», — приводит слова Деспотовича пресс-служба клуба.
- 30 августа 2020
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