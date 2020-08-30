«Сочи» не смог обыграть «Урал» и выйти на 1-е место в РПЛ

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» сыграл вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 0:0.
Футболисты «Сочи» нанесли 13 ударов по воротам (1 — в створ), игроки екатеринбургской команды — 8 ударов (2 — в створ).
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду входили ассистенты Константин Шаламберидзе (Москва) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Максим Матюнин (Москва).
«Сочи» набрал в 6 матчах 12 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (6) — на 11-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14). Сочинцы могли обойти москвичей в случае победы с разницей в два и более мяча.
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